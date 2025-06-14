الحرس الثوري الإيراني: استهدفنا مراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية كانت منطلقا للعدوان الإجرامي على بلادنا

أعلن ​الحرس الثوري الإيراني​ استهداف "مراكز عسكرية وقواعد جوية إسرائيلية كانت منطلقا للعدوان الإجرامي على بلادنا"، مشيراً إلى أننا "استخدمنا منظومات ذكية ذات دقة عالية في عملية الوعد الصادق 3". ولفت إلى أن إسرائيل فشلت في التصدي لموجات الهجمات الصاوخية، موضحاً أن "العملية تمت عبر الصواريخ والطائرات المسيّرة عبر استخدام منظومات ذكية وذات دقة عالية". كما أشار إلى أننا "استهدفنا المراكز الصناعية العسكرية التي استخدمها جيش النظام الصهيوني لإنتاج الصواريخ". وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن "عملية الوعد الصادق 3 تلبية لمطلب شعبنا وجزء من ردنا على الدماء التي أريقت"، لافتاً إلى أن الرسالة الأساسية من العملية هي أن أمن إيران خط أحمر.

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