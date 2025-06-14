الجيش الإسرائيلي: إطلاق أقل من 100 صاروخ من إيران على دفعتَين ومعظمها اعتُرض أو لم يصل لهدفه

زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، أنّ "النّظام ال​إيران​ي أطلق أقل من 100 صاروخ على دفعتَين نحو إسرائيل، معظم هذه الصّواريخ اعتُرض أو لم يصل إلى مبتغاه"، مشيرًا إلى أنّ "هناك عددًا محدودًا من المباني الّتي أُصيبت، بعضها نتيجة شظايا عمليّات الاعتراض".

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