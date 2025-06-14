أعلن وزير الطاقة الأميركي كريس رايت أن "فريقنا يعمل مع مجلس الأمن القومي لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط، وأي تأثيرات محتملة على ​إمدادات الطاقة العالمية​". تجدر الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط تشهد توتراً شديداً، بعد الضربات التي وجهتها إسرائيل لإيران، ثم الرد الإيراني بهجوم صاروخي.

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الطاقة الأميركي: فريقنا يعمل مع مجلس الأمن القومي لمراقبة الوضع في الشرق الأوسط وأي تأثيرات محتملة على إمدادات الطاقة العالمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.