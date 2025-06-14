عراقجي بعد الرد الإيراني على إسرائيل: الدعوات إلى ضبط النفس غير مبررة

أعلن وزير الخارجية ال​إيران​ي عباس عراقجي، بعد الرد الإيراني على ​إسرائيل​، أن "الدعوات إلى ضبط النفس غير مبررة".

في وقت سابق، أفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، عن "إطلاق 150 إلى 200 صاروخ من ​إيران​ سقطت في 9 مناطق".

وكان قد أعلن ​​الحرس الثوري​ الإيراني​، في بيان، عن بدء عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا "شنّ حرس الثورة الإسلامية ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة"، وذلك "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في إيران الإسلامية".