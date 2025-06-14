أوضح مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفاييل غروسي في تصريح أمام مجلس الأمن، أنه "تم تدمير محطة فوق الأرض في نطنز كانت إيران تنتج فيها يورانيوم مخصبًّا بنسبة تصل إلى 60%".
وقال "لا مؤشرات على شن هجوم على أماكن التخصيب تحت الأرض في "نطنز" لكن الهجوم ربما أضرّ بأجهزة الطرد المركزي".
وأضاف غروسي: "هناك تلوث إشعاعي وكيميائي داخل منشآت في نطنز".
ويأتي ذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي استهدف منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين وأعلنت إيران إسقاطها أهدافا جوية منها مقاتلات وشن رد على إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ.
كانت هذه تفاصيل خبر غروسي: تم تدمير محطة فوق الأرض لتخصيب اليورانيوم في نطنز ولا مؤشرات على مهاجمة أماكن التخصيب تحت الأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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