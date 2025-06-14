مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن التصعيد بين إيران وإسرائيل

أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إلى أن أفعال ​إسرائيل​ تهدف إلى تقويض المفاوضات الإيرانية مع واشنطن، معتبراً أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن التصعيد، نتيجة الانسحاب من خطة العمل والتأثير السلبي على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

كما لفت إلى أن بريطانيا تواطأت مع إسرائيل، باخفاء الطائرات المهاجمة في قاعدة في قبرص.