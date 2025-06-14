أشار مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبنزيا إلى أن أفعال إسرائيل تهدف إلى تقويض المفاوضات الإيرانية مع واشنطن، معتبراً أن الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن التصعيد، نتيجة الانسحاب من خطة العمل والتأثير السلبي على تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
كما لفت إلى أن بريطانيا تواطأت مع إسرائيل، باخفاء الطائرات المهاجمة في قاعدة في قبرص.
كانت هذه تفاصيل خبر مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة: الولايات المتحدة تتحمل المسؤولية عن التصعيد بين إيران وإسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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