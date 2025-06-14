نقلت وكالة "فارس" الإيرانية عن مصدر في الحرس الثوري تحذيره إسرائيل من استهداف المراكز الاقتصادية والبنى التحتية للطاقة، مشيراً إلى أنه "إذا ارتكب العدو أي خطأ استراتيجي سنستهدف مراكزه الاقتصادية ومصادر الطاقة".

كانت هذه تفاصيل خبر فارس عن مصدر في الحرس الثوري: إذا ارتكب العدو أي خطأ استراتيجي سنستهدف مراكزه الاقتصادية ومصادر الطاقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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