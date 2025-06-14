الإسعاف الإسرائيلي: إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في تل أبيب خلال الموجة الأخيرة

أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في تل أبيب ضمن الموجة الأخيرة من الصواريخ، وذلك بعد سقوط قتيلة وأكثر من 60 مصابا في الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة.
وفي وقت سابق أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صواريخ في تل أبيب وشمال إسرائيل.
وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من إيران باتجاه أراضي إسرائيل.
وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات في الضفة الغربية ومئات المواقع.
ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان، الإسرائيليين إلى الدخول للملاجئ.
وفي وقت سابق، أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ هجوما على مواقع إيرانية"، وذلك بعد رد إيراني على الهجمات الإسرائيلية السابقة.
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