هيئة الطيران المدني الإيرانية: إغلاق المجال الجوي الإيراني حتى الساعة 2 ظهر غد السبت بالتوقيت المحلي

أعلنت هيئة الطيران المدني الإيرانية، عن ​إغلاق المجال الجوي الإيراني​ حتى الساعة 2 ظهر غد السبت بالتوقيت المحلي.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي استهدف منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين وأعلنت إيران إسقاطها أهدافا جوية منها مقاتلات وشن رد على إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ.

وأفادت القناة 12 ال​إسرائيل​ية، عن "إطلاق 150 إلى 200 صاروخ من ​إيران​ سقطت في 9 مناطق".

وكان قد أعلن ​​الحرس الثوري​ الإيراني​، في بيان، عن بدء عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا "شنّ حرس الثورة الإسلامية ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة"، وذلك "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في إيران الإسلامية".