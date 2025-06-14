الديوان الأميري القطري: ترامب أكد لأمير قطر استعداد واشنطن لحل الأزمة بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

أعلن الديوان الأميري ال​قطر​ي، أن "أمير قطر تميم بن حمد تلقى اتصالا من الرئيس الأميركي بحثا فيه التطورات خاصة هجوم إسرائيل على إيران" والذي تبعه رد إيراني عبر مئات الصواريخ.

وشدد أمير قطر خلال الاتصال على "ضرورة العمل على خفض التصعيد والتوصل إلى حلول دبلوماسية".

وبحسب الديوان الأميري القطري، فقد أكد ترامب أكد لأمير قطر "استعداد واشنطن للمشاركة في حل الأزمة حفاظا على أمن واستقرار الإقليم".

وكان قد أعلن ​​الحرس الثوري​ الإيراني​، في بيان، عن بدء عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا "شنّ حرس الثورة الإسلامية ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة"، وذلك "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في إيران الإسلامية".