نجل شاه إيران السابق يدعو قوات الأمن إلى الانشقاق عن النظام

ناشد ​رضا بهلوي​ نجل شاه إيران الراحل قوات الأمن في البلاد "الانشقاق عن الدولة التي يحكمها رجال الدين"، معرباً عن أمله في الإطاحة بنظام الجمهورية الإسلامية بعد الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل.

وحمل بهلوي المرشد الأعلى السيد علي خامنئي مسؤولية "جر إيران إلى حرب" مع إسرائيل، واصفاً الحكومة في طهران بأنّها "ضعيفة ومنقسمة".

كما طالب المجتمع الدوليّ بعدم إمداد يد العون "لهذا النظام الإرهابيّ المحتضر".