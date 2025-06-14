مندوب الصين لدى الأمم المتحدة: ندين اعتداء إسرائيل على سيادة إيران وسلامة أراضيها

أعلن مندوب الصين لدى الأمم المتحدة فو تسونغ أن بلاده تدين اعتداء إسرائيل على سيادة ​إيران​ وسلامة أراضيها. وأشار إلى أننا "نحث على وقف كل المغامرات العسكرية الإسرائيلية، ونطلب من كل الدول حل النزاعات سلمياً وإعادة الاستقرار إلى المنطقة".

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