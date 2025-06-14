الجيش الإسرائيلي أعلن رصد إطلاق دفعة صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل وصفارات الإنذار دوت في مناطق عدة

أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من ​إيران​ باتجاه أراضي إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات في الضفة الغربية ومئات المواقع.

ودعا الجيش الإسرائيلي، في بيان، الإسرائيليين إلى الدخول للملاجئ.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 13 ال​إسرائيل​ية، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ هجوما على مواقع إيرانية"، وذلك بعد رد إيراني على الهجمات الإسرائيلية السابقة.

وكان قد أعلن ​​الحرس الثوري​ الإيراني​، في بيان، عن بدء عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا "شنّ حرس الثورة الإسلامية ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة"، وذلك "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في إيران الإسلامية".