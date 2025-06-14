الشرطة الإسرائيلية: قتيل جراء الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل

أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن سقوط قتيل جراء الصواريخ الإيرانية التي استهدفت إسرائيل، في حين كانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية قد أفادت عن "ارتفاع عدد المصابين بسبب الصواريخ الإيرانية إلى 63".

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