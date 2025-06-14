نيويورك تايمز: ضربات إسرائيل الأخيرة استهدفت منطقة سكن خامنئي ومجمع سكن بزشكيان

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية بأن ضربات ​إسرائيل​ الأخيرة استهدفت منطقة سكن المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي ومجمع سكن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان.

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