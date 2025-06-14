الجيش الإسرائيلي: مستعدون لاستمرار العمليات طالما كان ذلك ضروريا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه مستعد لاستمرار العمليات "طالما كان ذلك ضروريا"، مشيراً إلى أنه تدمير عشرات الأهداف التابعة لمنظومة الدفاع الجوي الإيرانية.

وكان المرشد الأعلى للثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي قد أشار، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن "خطأ الكيان الصهيوني الجسيم سيجعله بائسا ويحول حياته لشقاء".

بينما لفت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، في كلمة له، إلى أن النظام الإيراني في مرحلة ضعف غير مسبوقة، معتبراً أن هذه فرصة لشعب إيران للوقوف ضده.

وأشار نتانياهو إلى أن "هدفنا إزالة الخطر الإيراني وعلى شعب إيران تحقيق هدفه في نيل الحرية"، قائلاً: "نحن في أوج واحدة من أعظم العمليات العسكرية في التاريخ".

وفي حين أوضح أن "حربنا ليست ضد الشعب الإيراني وصراعنا ضد عدو مشترك هو النظام"، أشار إلى أن "النظام الإيراني لا يعرف ما الذي أصابه وما الذي سيأتيه مستقبلا".