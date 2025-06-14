أعلن متحدث باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الحكومة ​كير ستارمر​ والرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ بحثا، في اتصال هاتفي، العمليات العسكرية في الشرق الأوسط. وأشار المتحدث إلى أن ستارمر وترامب اتفقا على أهمية الدبلوماسية والحوار في الشرق الأوسط.

كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الحكومة البريطانية: ستارمر وترامب اتفقا على أهمية الدبلوماسية والحوار في الشرق الأوسط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.