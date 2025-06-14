"الجزيرة" عن مواقع إسرائيلية: صاروخ إيراني سقط في موقع استراتيجي وحدث خطير جدا في تل أبيب

نقلت قناة "الجزيرة" عن مواقع إسرائيلية غير خاضعة لرقابة السلطات، إشارتها إلى سقوط صاروخ إيراني في موقع استراتيجي وسط إسرائيل.

كما كشفت عن "حدث خطير جدا في ​تل أبيب​ عقب سقوط صاروخ إيراني".

وكان قد أعلن الإسعاف الإسرائيلي، عن إصابة 4 إسرائيليين جراء سقوط صاروخ في ​تل أبيب​ ضمن الموجة الأخيرة من الصواريخ، وذلك بعد سقوط قتيلة وأكثر من 60 مصابا في الهجمات الصاروخية ال​إيران​ية الأخيرة.

وفي وقت سابق أكدت وسائل إعلام إسرائيلية سقوط صواريخ في تل أبيب وشمال إسرائيل.

وكان قد أعلن الجيش الإسرائيلي، عن رصد إطلاق دفعة صواريخ جديدة من ​إيران​ باتجاه أراضي إسرائيل.

وقالت الجبهة الداخلية الإسرائيلية إن صفارات الإنذار تدوي في القدس وتل أبيب ومستوطنات في الضفة الغربية ومئات المواقع.

وفي وقت سابق، أفادت القناة 13 ال​إسرائيل​ية، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ هجوما على مواقع إيرانية"، وذلك بعد رد إيراني على الهجمات الإسرائيلية السابقة.

ويأتي ذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي استهدف منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين وأعلنت إيران إسقاطها أهدافا جوية منها مقاتلات وشن رد على إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ.

وكان قد أعلن ​​الحرس الثوري​ الإيراني​، في بيان، عن بدء عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا "شنّ حرس الثورة الإسلامية ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة"، وذلك "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في إيران الإسلامية".