الجيش الإسرائيلي: سلاح الجو اعترض هدفين جويين مشبوهين في منطقة وادي عربة جنوبي إسرائيل

أعلن الجيش الإسرائيلي أن سلاح الجو اعترض هدفين جويين مشبوهين في منطقة وادي عربة جنوبي إسرائيل، بعد أن كان قد أعلن قبل بعض الوقت الاشتباه في تسلل هدف جوي مشبوه بالمنطقة.

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