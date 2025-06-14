القناة 13 الإسرائيلية: سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ هجوما على مواقع إيرانية

أفادت القناة 13 الإسرائيلية، بأن "سلاح الجو الإسرائيلي يبدأ هجوما على مواقع إيرانية"، وذلك بعد رد إيراني على الهجمات الإسرائيلية السابقة.
ويأتي ذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي استهدف منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين وأعلنت إيران إسقاطها أهدافا جوية منها مقاتلات وشن رد على إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ.
وكان قد أعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان، عن بدء عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا "شنّ حرس الثورة الإسلامية ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة"، وذلك "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في إيران الإسلامية".
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