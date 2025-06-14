بيرني ساندرز: هجمات نتانياهو غير القانونية على إيران أسفرت عن تقويض الجهود الدبلوماسية الأميركية

شدد السيناتور الأميركي عن الحزب الديمقراطي بيرني ساندرز، على أنه "كان من المقرر إجراء محادثات بشأن ​إيران​ الأحد لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو شن هجمات غير قانونية عليها" كان قد أشاد بها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وقال إن "هجمات نتانياهو غير القانونية أسفرت عن تقويض الجهود الدبلوماسية الأميركية".

وأضاف السيناتور بيرني ساندرز: "لا يمكن أن ننجر إلى حرب أخرى لنتانياهو".

ويأتي ذلك بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران والذي استهدف منشآت نووية وقادة عسكريين وعلماء نوويين وأعلنت إيران إسقاطها أهدافا جوية منها مقاتلات وشن رد على إسرائيل بأكثر من 200 صاروخ.

وكان قد أعلن ​​الحرس الثوري​ الإيراني​، في بيان، عن بدء عملية "الوعد الصادق 3"، مؤكدًا "شنّ حرس الثورة الإسلامية ردّه الساحق والدقيق على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية للنظام الصهيوني الغاصب في الأراضي المحتلة"، وذلك "في أعقاب العدوان والعمليات العدوانية التي شنها النظام الصهيوني الإرهابي الغاشم وقاتل الأطفال صباح اليوم على مناطق في إيران الإسلامية".