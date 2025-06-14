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مديرية الأمن العام في الأردن تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات

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مديرية الأمن العام في الأردن تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات

أعلنت مديرية الأمن العام في ​الأردن​ عن "انتهاء فترات الإنذار التي صدرت في عدد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية".

ودعت المديرية المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة الإرشادات الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو تداول المعلومات غير المؤكدة، حرصًا على السلامة العامة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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