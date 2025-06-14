مديرية الأمن العام في الأردن تعلن انتهاء فترات الإنذار وتدعو لاتباع التعليمات

أعلنت مديرية الأمن العام في ​الأردن​ عن "انتهاء فترات الإنذار التي صدرت في عدد من مناطق المملكة خلال الساعات الماضية".

ودعت المديرية المواطنين إلى "الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة ومتابعة الإرشادات الرسمية، وعدم الالتفات إلى الشائعات أو تداول المعلومات غير المؤكدة، حرصًا على السلامة العامة".