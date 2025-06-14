مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة: المعلومات المخابراتية أكدت أن إيران كانت ستستطيع خلال أيام إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل

أعلن مبعوث إسرائيل بالأمم المتحدة ​داني دانون​ أن المعلومات المخابراتية أكدت أن ​إيران​ كانت ستستطيع، خلال أيام، إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع عدة قنابل.

وكان مندوب إيران في مجلس الأمن قد أشار أن "العدوان الإسرائيلي على إيران انتهاك خطير للقانون الدولي"، وقال "المنشأة النووية في نطنز كانت من بين المواقع التي استهدفها العدوان الإسرائيلي".

ولفت إلى أن "إسرائيل استهدفت اليوم مواقع عسكرية ومدنية في المدن الإيرانية".

وأضاف إيران في مجلس الأمن: "عدم تحرك الأمم المتحدة ومجلس الأمن والوكالة الدولية الطاقة الذرية ضد الاعتداءات الإسرائيلية يقلل من مصداقيتها"، موضحا أن "العدوان الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية يهدد بوقوع كارثة تمتد آثارها إلى المنطقة بأسرها".

وأوضح أن "الجهات التي تدعم إسرائيل ومن بينها الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الاعتداءات التي وقعت"، وقال: "العدوان الإسرائيلي على إيران هو هجوم على النظام الدولي ومنظومة الأمم المتحدة ويهدف للإطاحة بالمفاوضات النووية وقتل الدبلوماسية والزج بالمنطقة إلى صراع أوسع".