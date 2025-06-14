"أكسيوس" تكشف سرا خطيرا تحاول إسرائيل وإدارة ترامب إخفاءه.. ما علاقة الرد الإيراني؟

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من تل أبيب: أكد مسؤولون إسرائيليون لموقع "أكسيوس" مشاركة القوات المسلحة الأمريكية في التصدي للرد الصاروخي الإيراني على الهجوم الإسرائيلي.

و قال المسؤولون للموقع الأمريكي: "تشارك القوات المسلحة الأمريكية في التصدي للرد الصاروخي الإيراني على الهجوم الإسرائيلي".

وجاءت التصريحات الإسرائيلية مع الأنباء عن بدء الرد الإيراني على الهجوم الإسرائيلي العنيف على منشآت نووية إيرانية ومواقع عسكرية وبنى تحتية للأسلحة الصاروخية وسلاح المسيّرات التابع للجيش الإيراني.

وقد أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتصالا هاتفيا مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في ضوء الهجوم الإسرائيلي العنيف على إيران.

وأكد بوتين في حديثه مع نتنياهو على أهمية العودة إلى عملية التفاوض وحل جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حصرياً بالوسائل السياسية والدبلوماسية.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه منح إيران إنذارا لمدة 60 يوما واليوم هو الـ61، مضيفا أن اليوم لدى طهران فرصة ثانية للتوصل إلى اتفاق بشأن برنامجها النووي.

وفي السياق ذاته، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا لم تشارك في تنفيذ هذه الضربات الإسرائيلية على إيران.

وفي المقابل، شدد ماكرون على أنه "إذا تعرضت إسرائيل لهجوم كجزء من رد إيراني، فإن باريس ستشارك في عمليات الحماية والدفاع عن إسرائيل".