شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "شباب العمال": مصر كانت ولا تزال الحصن المنيع المدافع عن حقوق الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر

أكد عبد العزيز سمير رئيس الاتحاد العام لشباب العمال، أن الدولة المصرية تواصل جهودها السياسية والدبلوماسية لوقف الانتهاكات، ورفع المعاناة عن الأشقاء الفلسطينيين، والتصدي لمحاولات تصفية القضية، بما في ذلك رفض محاولات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وشدد على أن مصر كانت ولا تزال الحصن المنيع المدافع عن الحقوق الفلسطينية، ولم تدخر وقتا أو جهدا على مدار التاريخ للحفاظ على القضية الفلسطينية رغم المحاولات المتواصلة من قبل الاحتلال ومن يدعمه لتصفيتها، حيث

وأضاف رئيس الاتحاد العام لشباب العمال خلال تصريحه ل ”الخليج 365” على أن الوحدة العربية والتكاتف الشعبي والرسمي هما السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة، مؤكدًا أن مصر ستظل داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، وستواصل مساعيها لتحقيق السلام العادل والشامل وفقًا للمرجعيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة، بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.