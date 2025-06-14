شكرا لقرائتكم خبر عن "الكرامة" يدين الاعتداء على إيران مؤكدا تأييده الكامل للرد الإيرانى المشروع والان مع تفاصيل الخبر

أدان حزب الكرامة بأشد العبارات العدوان الصهيوني السافر الذي استهدف الأراضي الإيرانية، والذي أدى إلى استشهاد وجرح عدد من القادة العسكريين والعلماء والمدنيين الأبرياء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولكل الأعراف الإنسانية.

وقال الحزب فى بيان له إن هذا الاعتداء الجبان يعكس العقلية الإجرامية للكيان الصهيوني، وأكد مجددًا إصراره على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، من خلال سياسات الغدر والاغتيال والعدوان المستمر ضد الشعوب الحرة وقوى المقاومة.



وأكد حزب الكرامة أن استهداف العلماء والعقول الوطنية هو محاولة فاشلة لشل إرادة التقدم والتطور كما أن استهداف المدنيين يعكس الإفلاس الأخلاقي والهمجية التي يتعامل بها الكيان المحتل مع خصومه في غياب أي محاسبة دولية حقيقية.



وأعلن تضامنه الكامل مع الشعب الإيراني في وجه هذا العدوان وأكد على حق كل الشعوب الحرة في الدفاع عن نفسها ومواجهة الاحتلال والهيمنة بكافة الوسائل المشروعة.



كما أعلن حزب الكرامة تأييده الكامل والمطلق للرد الإيراني المشروع على هذا الاعتداء الغادر وأكد أن من حق أي دولة تتعرض للعدوان أن ترد بما تراه مناسباً دفاعاً عن كرامتها وأمنها الوطني إن الرد الإيراني هو رسالة واضحة بأن سياسة الصمت لم تعد خيارا وأن معادلة الردع لابد أن تفرض على الكيان المعتدي.



ودعا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها في إدانة هذا العدوان ومحاسبة مرتكبيه والعمل الجاد على وضع حد للغطرسة الصهيونية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين.