الحرس الثوري: طهران شنت هجمات على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية أكدت شبكة الـ (CNN)، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان، مساء الجمعة، أن طهران شنت هجمات على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية... أبهاا الوكالات أبهاا الوكالات 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ بوتين يدعو نتنياهو للعودة إلى التفاوض دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أهمية العودة إلى عملية التفاوض وحل... أبها : الوكالات أبها : الوكالات 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ Reuters: إيران تخطط لشن أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل ذكرت وكالة «رويترز» أن إيران تستعد لشن أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل في تاريخها بعد الهجمات الأخيرة عليها، بينما أكدت وسائل إعلام... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: سنفتح أبواب الجحيم على إسرائيل تعهد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني الجديد، اللواء محمد باكبور في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بأن "أبواب الجحيم... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ واشنطن توجه مدمراتها للشرق الأوسط تحسباً لرد إيراني أمرت البحرية الأميركية المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" للبدء بالإبحار نحو شرقي البحر المتوسط، كما وجهت مدمرة ثانية بالبدء في التحرك... أبها: أبها: دوت الخليج الوكالات 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ نتنياهو: أطلعنا أميركا على الهجوم قبل حدوثه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإبعاد الخطر الإيراني، وأضاف في خطاب تلفزيوني، أطلعنا أميركا على... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ ما هي منشأة نطنز النووية الإيرانية ما هي منشأة نطنز النووية الإيرانية، والتي أظهرت صور أقمار صناعية نشرها موقع "إير ديفنس أند سبيس" الأضرار التي أصابتها في الضربات... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ

كانت هذه تفاصيل خبر الطاقة الذرية: تلوث إشعاعي وكيماوي داخل منشآت بموقع نطنز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.