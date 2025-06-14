الطاقة الذرية: تلوث إشعاعي وكيماوي داخل منشآت بموقع نطنز

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الحرس الثوري: طهران شنت هجمات على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية
أكدت شبكة الـ (CNN)، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان، مساء الجمعة، أن طهران شنت هجمات على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية...
بوتين يدعو نتنياهو للعودة إلى التفاوض
دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أهمية العودة إلى عملية التفاوض وحل...
Reuters: إيران تخطط لشن أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل
ذكرت وكالة «رويترز» أن إيران تستعد لشن أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل في تاريخها بعد الهجمات الأخيرة عليها، بينما أكدت وسائل إعلام...
قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: سنفتح أبواب الجحيم على إسرائيل
تعهد القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني الجديد، اللواء محمد باكبور في رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي بأن "أبواب الجحيم...
واشنطن توجه مدمراتها للشرق الأوسط تحسباً لرد إيراني
أمرت البحرية الأميركية المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" للبدء بالإبحار نحو شرقي البحر المتوسط، كما وجهت مدمرة ثانية بالبدء في التحرك...
نتنياهو: أطلعنا أميركا على الهجوم قبل حدوثه
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإبعاد الخطر الإيراني، وأضاف في خطاب تلفزيوني، أطلعنا أميركا على...
ما هي منشأة نطنز النووية الإيرانية
ما هي منشأة نطنز النووية الإيرانية، والتي أظهرت صور أقمار صناعية نشرها موقع "إير ديفنس أند سبيس" الأضرار التي أصابتها في الضربات...
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