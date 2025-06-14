الحرس الثوري: طهران شنت هجمات على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية

أكدت شبكة الـ (CNN)، أن الحرس الثوري الإيراني أعلن في بيان، مساء الجمعة، أن طهران شنت هجمات على عشرات الأهداف والمراكز العسكرية والقواعد الجوية في إسرائيل.

وأضاف الحرس الثوري الإيراني أن العملية أطلق عليها اسم "الوعد الصادق 3"، وأنه سيتم الكشف عن المزيد من التفاصيل.