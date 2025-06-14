شركات طيران تلغي رحلات بعد التصعيد بين إسرائيل وإيران

ابوظبي - سيف اليزيد - ألغت شركات طيران عالمية رحلات إلى تل أبيب وطهران ومحطات أخرى في الشرق الأوسط، أو غيّرت مسارات طائرات، الجمعة، فيما أغلقت مجالات جوية عقب الضربات التي شنتها إسرائيل على إيران اليوم.

وأغلقت كل من إسرائيل وإيران والعراق والأردن وسوريا مجالها الجوي بعد ضرب منشآت عسكرية ونووية في إيران.

فيما يأتي عدد من تلك الشركات:

- قررت الخطوط الجوية القطرية، تعليق رحلاتها إلى إيران والعراق بشكل موقت.

- أعلنت الإدارة العامة للطيران المدني في الكويت في بيان على منصة إكس «تحويل وإلغاء وإعادة جدولة بعض الرحلات في مطار الكويت الدولي».

- من ناحيتها، أعلنت إير فرانس تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب «حتى إشعار آخر» عقب إغلاق المجال الجوي الإسرائيلي.

- أفادت مجموعة لوفتهانزا الألمانية بتعليق رحلاتها إلى طهران حتى 31 يوليو. ومددت أيضاً تعليق رحلاتها من وإلى تل أبيب للفترة نفسها.

- أعلنت شركة الخطوط السويسرية المملوكة من «لوفتهانزا» تعليق رحلاتها إلى تل أبيب حتى 25 أكتوبر، وتعليق الرحلات إلى بيروت حتى نهاية يوليو.

- طلبت هيئة الطيران الروسية (روسافياتسيا) من شركات الطيران الروسية عدم التحليق «في المجال الجوي لإسرائيل والأردن والعراق وإيران» أو استخدام مطارات إسرائيل وإيران. وأضافت أن هذه القيود ستظل سارية حتى 26 يونيو أو حتى إشعار آخر.

- أعلنت الخطوط الهندية (اير إنديا) تحويل مسار أو إعادة توجيه 16 رحلة بين الهند ولندن ومدن في كندا والولايات المتحدة «بسبب التطورات المستجدة في إيران».

- أوقفت شركة الخطوط الجوية اليونانية «إيجيان إيرلاينز» رحلاتها إلى تل أبيب حتى 12يوليو، وإلى بيروت وعمان وأربيل حتى 28 يونيو.

- أوقفت شركة دلتا إيرلاينز الأميركية للطيران رحلاتها من مطار جون كينيدي في نيويورك إلى تل أبيب حتى 31 أغسطس. كذلك الأمر بالنسبة إلى شركة يونايتد التي أوقفت رحلاتها من مطار نيوارك في نيويورك إلى تل أبيب حتى تاريخ غير محدد.