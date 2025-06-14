تفعيل الدفاعات الجوية في طهران لاعتراض صواريخ إسرائيلية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - سمع دوي انفجارات في العاصمة الإيرانية طهران ليل الجمعة-السبت.

وقالت وكالات أنباء إيرانية إنه تم تفعيل الدفاعات الجوية انية طهران في وقت متأخر من مساء الجمعة لاعتراض ضربات إسرائيلية جديدة.

وكانت إسرائيل قد شنت فجر الجمعة عدداً من الهجمات على البرنامج النووي الإيراني وقادة عسكريين.

في هذا السياق، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه استهدف قاعدتين جويتين في غرب إيران، ما أدى إلى تدمير إحداهما.

وقال الجيش في بيان: “في وقت سابق اليوم (الجمعة)، ضرب الجيش الاسرائيلي قاعدتين تابعتين لسلاح الجو الإيراني في همدان وتبريز في غرب إيران، وقد تم تدمير قاعدة تبريز نتيجة للضربة”.

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