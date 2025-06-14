شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف أبو النصر: بيان الخارجية المصرية بشأن إيران يعكس موقفا وطنيا متزنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "حماة الوطن" بمجلس الشيوخ، بالبيان الصادر عن وزارة الخارجية المصرية بشأن التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية، مؤكدًا أن البيان عبّر عن موقف مصر الثابت والراسخ في دعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ورفض انتهاك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة من قبل إسرائيل.

وأكد في بيان له، أن تحذيرات مصر من خطورة التصعيد العسكري الإسرائيلي في المنطقة تعبّر عن رؤية استراتيجية عميقة تدرك أن استمرار هذه السياسات العدوانية لن يؤدي إلا لمزيد من الفوضى وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، وهو ما يهدد أمن كافة شعوب المنطقة، بما في ذلك الشعب الإسرائيلي ذاته الذي لن يحقق الأمن عبر غطرسة السلاح، بل عبر التوصل لحلول سياسية عادلة وشاملة تنهي الاحتلال وتحقق السلام.

وأوضح أشرف أبو النصر أن مصر كانت وما زالت هي الطرف الأكثر التزامًا بترسيخ مبادئ السلم والأمن الدوليين، وهو ما يتضح جليًا في دعوتها الدائمة للحلول السياسية بعيدًا عن منطق القوة المسلحة، التي أثبتت فشلها في تحقيق أي استقرار على مدار عقود طويلة من الصراع.

وشدد نائب رئيس الهيئة البرلمانية على أن بيان الخارجية المصرية يمثل رسالة تحذير واضحة للمجتمع الدولي من مغبة تجاهل سياسات الاحتلال الإسرائيلي، التي تهدد بتفجير الأوضاع في المنطقة برمتها، مطالبًا القوى الكبرى بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية تجاه القضية الفلسطينية، والعمل بجدية لوقف العدوان ودعم مسار التسوية السلمية.

كما أعرب "أبو النصر" عن تقديره الكامل لجهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية سياسيًا وإنسانيًا، من خلال جهود التهدئة وتسيير قوافل المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، مؤكدًا أن مصر ستظل الحصن الأمين للأمن القومي العربي، والسند الحقيقي للحقوق الفلسطينية المشروعة.