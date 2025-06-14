شكرا لقرائتكم خبر عن حزب المؤتمر يُشكل مفوضية للانتخابات البرلمانية ويُعيد صياغة برنامجه والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور مجدى مرشد نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الحزب منفتح على الجميع بشأن الانتخابات النيابية ويحرص على التوصل لتحالف يحقق الوصول إلى القائمة الوطنية سواء في مجلس الشيوخ أو النواب، منوها بأن الحزب على استعداد للمشاركة في تلك القائمة لتحقيق المصلحة الوطنية.

وأضاف في تصريح لـ"الخليج 365" أن الحزب شكل مفوضية للانتخابات وغرفة عمليات موسعة على مستوى الأمانات المختلفة للاستعداد للانتخابات، مشيرا إلى أن البرنامح الانتخابي سيكون مقتبس من برنامج الحزب ومطور وفق طبيعة الأولويات الراهنة والاحتياجات في كل دائرة.

وأشار إلى أنه بإقرار قوانين الانتخابات والتصديق الرئاسي عليها، يجعل الملامح النهائية لانتخابات مجلس الشيوخ تتضح أكثر عقب عيد الأضحى، موضحا أن الحزب يعكف خلال تلك الفترة على لقاء كل من يرغب في الترشح وصياغة الشكل النهائي للبرنامج الانتخابي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد صدق على تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، كما صدق الرئيس على تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020، وذلك بعد موافقة مجلس النواب نهائيا عليه في الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة بتاريخ 25 مايو الماضى.

