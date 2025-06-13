شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الجيش الإسرائيلي: قصفنا أكثر من 200 هدف في إيران والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، قصفه 200 هدف في إيران. وأكد استعداده لجميع السيناريوهات، وقدرته على الدفاع عن البلاد دون مساعدة الحلفاء.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية، أن القوات الإسرائيلية حاولت مجددًا مهاجمة مركز “فوردو” النووي الإيراني، الواقع بالقرب من مدينة قم. كما ذكرت وسائل إعلام إيرانية وقوع انفجار قوي في مدينة أصفهان، حيث يعتقد أن المقاتلات الإسرائيلية استهدفت مفاعل أصفهان النووي.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن سلاح الجو الإسرائيلي بدأ موجة هجمات تاسعة على إيران.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الجمعة، أنه يواصل مهاجمة أهداف في الأراضي الإيرانية.

كما أعلن أنه بدأ في نشر قوات احتياط “في جميع ساحات القتال في أنحاء البلاد” بعد تنفيذه ضربات على مواقع عسكرية ونووية في إيران.

وقال الجيش في بيان إنه “بدأ في نشر قوات احتياط من وحدات مختلفة في جميع ساحات القتال في أنحاء البلاد”، ووصف ذلك بأنه جزء من “الاستعدادات للدفاع والهجوم في جميع الساحات”.

وقال “بدأنا نشر جنود احتياط من وحدات مختلفة في جميع ساحات القتال في أرجاء إسرائيل عقب الضربات على إيران”.

وبعد ساعات من الهجوم الإسرائيلي على إيران، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن الرد المشروع والقوي لإيران سيجعل إسرائيل “تندم”.

وقال في كلمة: “شهدنا في منتصف الليلة الماضية عدواناً إسرائيلياً استهدف طهران وعدداً من المدن الأخرى في البلاد، ما أسفر عن مقتل عدد من الأطفال والنساء، ومجموعة من المواطنين الأبرياء، إلى جانب قادة عسكريين وعلماء في المجال النووي”.

واعتبرت إيران، الجمعة، الهجوم الإسرائيلي على منشآتها العسكرية والنووية بمثابة “إعلان حرب”، بحسب ما نشر على موقع “إكس”.

وقالت طهران إن الهجمات الإسرائيلية على منشآتها العسكرية والنووية، الجمعة، هي “إعلان حرب”، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك. وفي رسالة إلى الأمم المتحدة، وصف وزير الخارجية عباس عراقجي الهجوم بأنه “إعلان حرب”، ودعا “مجلس الأمن إلى التحرك على الفور”، وفقا للوزارة.

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