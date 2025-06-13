بوتين يدعو نتنياهو للعودة إلى التفاوض

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إلى أهمية العودة إلى عملية التفاوض وحل جميع القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني حصرياً بالوسائل السياسية والدبلوماسية. وشدد على استعداد موسكو لتقديم خدماتها الوسيطة لمنع المزيد من تصاعد التوتر، وأنها ستواصل الاتصالات مع قيادتي كل من إيران وإسرائيل. وأضاف أن بلاده ستواصل العمل على تخفيف التصعيد في النزاع بين إيران وإسرائيل.



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