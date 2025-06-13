Reuters: إيران تخطط لشن أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل

ذكرت وكالة «رويترز» أن إيران تستعد لشن أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل في تاريخها بعد الهجمات الأخيرة عليها، بينما أكدت وسائل إعلام إيرانية معلومات عن خطط الجانب الإيراني لشن هجوم واسع النطاق. وتوقعت الوكالة أن الجيش الإيراني سيطلق مئات الصواريخ على إسرائيل في الساعات المقبلة.

بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران سترد بشكل حاسم ومتناسب على الهجمات الإسرائيلية.

وبدأ سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوم واسع النطاق على مواقع متفرقة في إيران من الساعات الأولى من اليوم الجمعة، استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى، وبدأ منذ قليل موجة تاسعة من الهجمات على إيران.

ووفقا لـ ART شارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية، وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بمن فيهم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.