بينما أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن طهران سترد بشكل حاسم ومتناسب على الهجمات الإسرائيلية.
وبدأ سلاح الجو الإسرائيلي شن هجوم واسع النطاق على مواقع متفرقة في إيران من الساعات الأولى من اليوم الجمعة، استهدف مواقع نووية وعسكرية وقادة بارزين في طهران ومدن أخرى، وبدأ منذ قليل موجة تاسعة من الهجمات على إيران.
ووفقا لـ ART شارك في الهجوم الإسرائيلي على إيران حوالي 100 طائرة حربية إسرائيلية، مع التركيز على ضربات دقيقة لتدمير قدرات إيران العسكرية والنووية، وقتل في الهجمات قادة عسكريون بارزون، بمن فيهم اللواء محمد باقري رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية إلى جانب علماء نوويين.
كانت هذه تفاصيل خبر Reuters: إيران تخطط لشن أكبر هجوم صاروخي على إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.