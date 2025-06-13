قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: سنفتح أبواب الجحيم على إسرائيل

وفي رسالته، قدم باكبور التعازي لخامنئي في مقتل جمع من القادة وكبار قادة القوات المسلحة، وعدد من العلماء النوويين، والنساء والأطفال الأبرياء في الهجوم الإرهابي الذي شنّه الكيان الصهيوني، فجر الجمعة. وتوعد بالانتقام لدماء الضحايا، والدفاع عن شعب إيران.
وأكد باكبور - وفقا لقناة العربية - "أن الجريمة التي ارتكبها الكيان الإسرائيلي بالاعتداء على الأمن القومي والوحدة الترابية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لن تبقى دون رد".
وقال إن القوات الإيرانية ستقود الكيان الصهيوني نحو مصير مؤلم ومرير، مع تبعات هائلة ومدمّرة.
وبعد مقتل قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي في الضربة الإسرائيلية على إيران، أصدر خامنئي قرارا بتعيين باكبور قائدا للحرس الثوري.
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