شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع والان مع تفاصيل الخبر

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجاري من 7 إلى 13 يونيو ٢٠٢٥، والتي شملت لقاءات واجتماعات ومتابعات للملفات الحيوية.

وتناولت الأنشطة عقد الدكتور مصطفي مدبولي اجتماعًا لمناقشة الخطة الاستثمارية لقطاع الصحة خلال السنوات العشر المقبلة، حيث وجه سيادته بطرح الفرص الاستثمارية المتاحة على القطاع الخاص مقرونة بآليات شراكة واضحة والرخصة الذهبية والعقود النمطية، كما تم استعراض أبرز فرص الاستثمار في القطاع الصحي، بإجمالي أكثر من 75 فرصة استثمارية.

كما عقد سيادته اجتماعًا لمتابعة جهود واستعدادات الحكومة للإعلان عن القضاء على مرض الجذام، حيث وجه بتكثيف الجهود للوصول إلى هدف صفر حالات جذام، وتوفير الرعاية الكاملة للمتعافين والدعم النقدي الاجتماعي المطلوب، على أن تقوم وزارة الصحة بتقديم خدمة متكاملة تتمثل في الاكتشاف المبكر للحالات، وعلاجها من خلال إدارة مكافحة الجذام التابعة لقطاع الطب الوقائي.

وتضمنت الانفوجرافات عقد سيادته اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للتشغيل التجريبي لمشروع تطوير منظومة زيارة الأهرامات، حيث تم استعراض إجراءات توفير الخدمات للزائرين داخل المنطقة الأثرية، كما تناول الاجتماع جهود القضاء على التواجد العشوائي للمركبات وحماية الآثار عبر إنشاء موقف مركبات عند مركز الزوار، إضافة إلى اعتماد منظومة تنقل داخل المنطقة الأثرية تعتمد على الباصات الكهربائية.

كما ترأس سيادته اجتماع اللجنة العليا لتنظيم فعاليات احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث تم عرض تقرير حول الموقف التنفيذي لمشروعات وزارة النقل في نطاق المتحف المصري الكبير، بالإضافة إلى انتهاء جميع أعمال الهيئة الهندسية داخل المشروع بنسبة تنفيذ 100%.

وتضمنت الأنشطة اجتماع الدكتور مصطفي مدبولي لمتابعة خطط وإجراءات التوسع في مشروعات تحلية مياه البحر وتوطين الصناعة الخاصة بها، مشيرًا إلى وجود مخططات تستهدف الوصول إلى نحو 9 ملايين م3 يوميًا من المياه المحلاة، وتم استعراض عدد من مشروعات تحلية مياه البحر التي تقوم شركة "أكوا باور" بدراستها في هذه المرحلة.

وشملت الأنشطة اجتماع رئيس الوزراء لمتابعة خطة توفير مخزون مطمئن من المواد البترولية والغاز الطبيعي ظل الأحداث الأخيرة بالمنطقة، حيث أشار إلى أن الحكومة لديها خطة تحرك لتأمين الاحتياجات المختلفة من المواد البترولية والغاز للقطاعات المختلفة، لاسيما قطاع الكهرباء.

أوضح سيادته خلال الاجتماع أن الحكومة تستهدف هذا العام وجود 3 سفن للتغييز اعتبارًا من مطلع يوليو المقبل، لتكون طاقاتها الاستيعابية 2250 قدمًا مكعبًا يوميًا، موجهًا وزير البترول والثروة المعدنية بسرعة تشغيل سفن التغييز الثلاث.

كما نوه إلى وجود تعاقدات على شحنات غاز وتوافر احتياطي ومخزون من المازوت، مع العمل على تأمين مختلف الاحتياجات من المواد البترولية المختلفة.