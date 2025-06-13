شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الحزب الناصرى: الإخوان تستهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى بحملات ممنهجة والان مع تفاصيل الخبر

أكد الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب العربي الديمقراطي الناصري، أن جماعة الإخوان منذ تأسيسها عام 1928، تتخذ الدين ستارلها، لكنها في جوهرها جماعة سياسية تسعى للسلطة، حتى وإن كان ذلك على حساب استقرار الوطن ووحدة الدولة.

وأضاف "أبو العلا" في تصريح لـ ”الخليج 365”، أن الجماعة اعتمدت على الخلايا النائمة، التي تنتظر اللحظة المناسبة لضرب مؤسسات الدولة من الداخل، إلى جانب استخدام وسائل الإعلام الموجهة، الشائعات الممنهجة، الحرب النفسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتحالفات المشبوهة مع قوى خارجية، كل ذلك بهدف زعزعة الاستقرار ونشر الفوضى.

وأشار "أبوالعلا"، إلى أن محاولاتهم لم تتوقف حتى بعد أن رفضهم الشعب في ثورة 30 يونيو 2013، حيث استمرت محاولات التسلل والتخريب، لكن وعي الشعب المصري ويقظة مؤسسات الدولة كانت دائمًا بالمرصاد لهم، مشددا على أنه في النهاية، ستظل مصر قوية بشعبها وجيشها وقيادتها، قادرة على التصدي لكل من يحاول النيل منها أو هدم مؤسساتها.