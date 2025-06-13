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نتنياهو: أطلعنا أميركا على الهجوم قبل حدوثه

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نتنياهو: أطلعنا أميركا على الهجوم قبل حدوثه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإبعاد الخطر الإيراني، وأضاف في خطاب تلفزيوني، أطلعنا أميركا على الهجوم قبل حدوثه.

وتابع: «استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز. واستهدفنا علماء إيران النوويين العاملين على القنبلة النووية الإيرانية، كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني».

وتوقع نتنياهو، أن يكون الرد الإيراني على موجات عنيفة جدا، مطالبا سكان إسرائيل بالالتزام بتعليمات السلامة، وزعم أن إيران سرّعت إنتاج الصواريخ الباليستية، وأن العملية العسكرية ضد إيران فريدة من نوعها - حسب قوله-.


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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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