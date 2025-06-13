وتابع: «استهدفنا منشأة التخصيب الرئيسية الإيرانية في نطنز. واستهدفنا علماء إيران النوويين العاملين على القنبلة النووية الإيرانية، كما ضربنا قلب برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني».
وتوقع نتنياهو، أن يكون الرد الإيراني على موجات عنيفة جدا، مطالبا سكان إسرائيل بالالتزام بتعليمات السلامة، وزعم أن إيران سرّعت إنتاج الصواريخ الباليستية، وأن العملية العسكرية ضد إيران فريدة من نوعها - حسب قوله-.
كانت هذه تفاصيل خبر نتنياهو: أطلعنا أميركا على الهجوم قبل حدوثه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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