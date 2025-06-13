إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم بعد الهجوم على إيران

ذكرت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت، اليوم، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثّت مواطنيها على اليقظة وتجنّب إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، وذلك بعد شنّها هجمات واسعة النطاق على إيران.

وجاء في البيانات أن إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثّت المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن في البلدان التي يقيمون فيها، في حال تعرّضهم لأي أعمال عدائية.