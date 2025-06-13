ذكرت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت، اليوم، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثّت مواطنيها على اليقظة وتجنّب إظهار الرموز اليهودية أو الإسرائيلية في الأماكن العامة، وذلك بعد شنّها هجمات واسعة النطاق على إيران.
وجاء في البيانات أن إسرائيل لن تقدم خدمات قنصلية، وحثّت المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن في البلدان التي يقيمون فيها، في حال تعرّضهم لأي أعمال عدائية.
كانت هذه تفاصيل خبر إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم بعد الهجوم على إيران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.