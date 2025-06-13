ترامب يحث إيران على التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي قبل أن تواجه المزيد من الهجمات الإسرائيلية التي وصفها بأنها ستكون “أكثر وحشية”.
وقال على منصة تروث سوشيال “شهدنا بالفعل موتا ودمارا هائلين، لكن لا يزال الوقت متاحا لوقف هذا القتال بالنظر إلى وجود خطة للهجمات القادمة بالفعل والتي ستكون أكثر وحشية”.
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