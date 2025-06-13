اعتراض إسرائيل مسيرة إيرانية فوق الأراضي السورية

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واشنطن توجه مدمراتها للشرق الأوسط تحسباً لرد إيراني
أمرت البحرية الأميركية المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" للبدء بالإبحار نحو شرقي البحر المتوسط، كما وجهت مدمرة ثانية بالبدء في التحرك...
نتنياهو: أطلعنا أميركا على الهجوم قبل حدوثه
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإبعاد الخطر الإيراني، وأضاف في خطاب تلفزيوني، أطلعنا أميركا على...
ما هي منشأة نطنز النووية الإيرانية
ما هي منشأة نطنز النووية الإيرانية، والتي أظهرت صور أقمار صناعية نشرها موقع "إير ديفنس أند سبيس" الأضرار التي أصابتها في الضربات...
ترمب لـ NBC: إيران أضاعت فرصة لإبرام اتفاق ولكن قد تتاح لها فرصة أخرى
إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم بعد الهجوم على إيران
ذكرت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت، اليوم، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثّت مواطنيها على...
ترامب يحث إيران على التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي
حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي قبل أن تواجه المزيد من الهجمات الإسرائيلية...
السعودية تدين هجوم إسرائيل على إيران
أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية...
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