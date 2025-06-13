اعتراض إسرائيل مسيرة إيرانية فوق الأراضي السورية

واشنطن توجه مدمراتها للشرق الأوسط تحسباً لرد إيراني أمرت البحرية الأميركية المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" للبدء بالإبحار نحو شرقي البحر المتوسط، كما وجهت مدمرة ثانية بالبدء في التحرك... أبها: أبها: دوت الخليج الوكالات 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ نتنياهو: أطلعنا أميركا على الهجوم قبل حدوثه قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإبعاد الخطر الإيراني، وأضاف في خطاب تلفزيوني، أطلعنا أميركا على... أبها: دوت الخليج، الوكالات أبها: دوت الخليج، الوكالات 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ ما هي منشأة نطنز النووية الإيرانية ما هي منشأة نطنز النووية الإيرانية، والتي أظهرت صور أقمار صناعية نشرها موقع "إير ديفنس أند سبيس" الأضرار التي أصابتها في الضربات... أبها : دوت الخليج أبها : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ ترمب لـ NBC: إيران أضاعت فرصة لإبرام اتفاق ولكن قد تتاح لها فرصة أخرى دوت الخليج دوت الخليج 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم بعد الهجوم على إيران ذكرت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت، اليوم، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثّت مواطنيها على... أبها : الوكالات أبها : الوكالات 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ ترامب يحث إيران على التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي قبل أن تواجه المزيد من الهجمات الإسرائيلية... أبها: الوكالات أبها: الوكالات 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ السعودية تدين هجوم إسرائيل على إيران أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 17 ذو الحجة 1446 هـ 17 ذو الحجة 1446 هـ

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