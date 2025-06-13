اخبار العالم

اعتراض إسرائيل مسيرة إيرانية فوق الأراضي السورية

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واشنطن توجه مدمراتها للشرق الأوسط تحسباً لرد إيراني

أمرت البحرية الأميركية المدمرة "يو إس إس توماس هودنر" للبدء بالإبحار نحو شرقي البحر المتوسط، كما وجهت مدمرة ثانية بالبدء في التحرك...

e120fa7111.jpgأبها: الوكالات
8a349f5949.jpg17 ذو الحجة 1446 هـ

نتنياهو: أطلعنا أميركا على الهجوم قبل حدوثه

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنفعل كل ما يلزم لإبعاد الخطر الإيراني، وأضاف في خطاب تلفزيوني، أطلعنا أميركا على...

icon-byline.pngأبها: دوت الخليج، الوكالات
icon-clock.png17 ذو الحجة 1446 هـ

ما هي منشأة نطنز النووية الإيرانية

ما هي منشأة نطنز النووية الإيرانية، والتي أظهرت صور أقمار صناعية نشرها موقع "إير ديفنس أند سبيس" الأضرار التي أصابتها في الضربات...

icon-byline.pngأبها : دوت الخليج
icon-clock.png17 ذو الحجة 1446 هـ

ترمب لـ NBC: إيران أضاعت فرصة لإبرام اتفاق ولكن قد تتاح لها فرصة أخرى

icon-byline.pngدوت الخليج
icon-clock.png17 ذو الحجة 1446 هـ

إسرائيل تغلق سفاراتها حول العالم بعد الهجوم على إيران

ذكرت بيانات نشرت على مواقع سفارات إسرائيل على الإنترنت، اليوم، أن إسرائيل أعلنت إغلاق سفاراتها في أنحاء العالم، وحثّت مواطنيها على...

icon-byline.pngأبها : الوكالات
icon-clock.png17 ذو الحجة 1446 هـ

ترامب يحث إيران على التوصل لاتفاق بشأن الملف النووي

حث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إيران على إبرام اتفاق بشأن برنامجها النووي قبل أن تواجه المزيد من الهجمات الإسرائيلية...

icon-byline.pngأبها: الوكالات
icon-clock.png17 ذو الحجة 1446 هـ

تدين هجوم إسرائيل على إيران

أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات الإسرائيلية السافرة تجاه الجمهورية الإسلامية الإيرانية...

icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png17 ذو الحجة 1446 هـ

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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