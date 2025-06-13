اضطرابات داخل مركز احتجاز مهاجرين في نيوجيرسي

ابوظبي - سيف اليزيد - شابك محتجون خارج مركز احتجاج اتحادي تابع لإدارة الهجرة في نيوجيرسي أذرعهم ودفعوا الحواجز بينما مرت المركبات عبر البوابات، وذكر المحتجزون بالداخل أن الوجبات يتم تأخيرها، وأشار عمدة نيو آرك إلى تقارير بشأن انتفاضة محتملة وهروب بعد اندلاع الاضطراب في المنشأة.

وما زالت هناك أمور كثيرة لم تتضح بشأن ما حدث في منشأة «ديلاني هول» في نيو آرك، حيث فتحت قوات إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك مقراً يضم 1000 سرير العام الجاري في إطار الحملة الصارمة التي يشنها الرئيس دونالد ترامب على الهجرة غير الشرعية.