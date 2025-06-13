الإمارات تدين بشدة الاستهداف العسكري الإسرائيلي للجمهورية الإسلامية الإيرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، بأشد العبارات، الاستهداف العسكري الإسرائيلي الذي تعرضت له الجمهورية الإسلامية الإيرانية، معربةً عن قلقها العميق إزاء استمرار التصعيد وتداعياته على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، أهمية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والحكمة لتجنب المخاطر وتوسيع رقعة الصراع، مشددةً على ضرورة حل الخلافات عبر الوسائل الدبلوماسية، داعيةً مجلس الأمن إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة واللازمة لوقف إطلاق النار وإرساء الأمن والسلم الدوليين.

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