الكويت تدين الهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجمات الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية في انتهاك صارخ للقوانين والمواثيق الدولية، ويعد اعتداء سافرًا على السيادة الإيرانية ويعرض أمن واستقرار المنطقة للخطر.

وجددت دولة الكويت في بيان صادر عن وزارة الخارجية، دعوتها للمجتمع الدولي وعلى وجه الخصوص مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما في وقف هذه الانتهاكات بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة.

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