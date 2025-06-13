شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: مصر لن تحيد أبدًا عن موقفها التاريخى الداعم لحقوق الشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

صرّحت النائبة هند رشاد، أمين سر لجنة لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، بأن القضية الفلسطينية ستظل في قلب كل مصري حر، وأن مصر لن تحيد أبدًا عن موقفها التاريخي الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني، مهما كانت التحديات والضغوط الدولية.

وأكدت "رشاد" أن ما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي من جرائم بحق الأبرياء في غزة والضفة الغربية تجاوز كل الخطوط الحمراء، ويعد وصمة عار في جبين الإنسانية، مطالبة المجتمع الدولي بالخروج من صمته المُخزي واتخاذ موقف حاسم يضع حدًا لهذه الانتهاكات البشعة، قائلة: "مصر لم ولن تكون وسيطًا محايدًا، بل شريكًا أصيلًا في معركة الوجود الفلسطيني، ولن نقبل بتصفية القضية".

وأشادت النائبة هند رشاد بالدور الكبير الذي تلعبه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في حماية الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الإنسانية والإغاثية أو من خلال التحركات السياسية والدبلوماسية التي تكشف جرائم الاحتلال أمام العالم.

واختتمت النائبة هند رشاد تصريحها بالقول: "فلسطين ليست مجرد قضية، بل عقيدة راسخة في وجدان المصريين والعرب، ومصر ستظل حائط الصد الأول في وجه أي محاولات لتهميش هذا الحق، حتى ينال الشعب الفلسطيني حريته ويُقام دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشريف."