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ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان

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  • ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان 1/2
  • ترامب لإيران: افعلوها قبل فوات الأوان 2/2

ابوظبي - سيف اليزيد - وجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر حسابه على «تروث سوشيال» تحذيراً شديداً لإيران، قائلاً: إنه منحها «فرصة تلو الأخرى» للتوصل إلى اتفاق، لكنها «فشلت في كل مرة رغم اقترابها».

وقال ترامب: «أخبرتهم أن البديل سيكون أسوأ مما يعرفونه أو يتوقعونه، وأن الولايات المتحدة تصنع أقوى وأفتك الأسلحة في العالم، وبفارق كبير... وأن إسرائيل تمتلك الكثير منها، والمزيد في الطريق – وهم يعرفون كيف يستخدمونها».

وأضاف: «بعض المتشددين في إيران تحدثوا بشجاعة، لكنهم لم يكونوا يعلمون ما سيحدث.. وهم الآن موتى، وما هو قادم سيكون أسوأ بكثير».

وأكد أن «الدمار الكبير وقع بالفعل»، لكن لا يزال هناك وقت لإنهاء هذه «المجزرة»، محذراً من أن الهجمات القادمة «أكثر شراسة ومخطط لها مسبقاً».

واختتم ترامب بالقول: «على إيران أن تبرم الاتفاق قبل ألا يبقى شيء من إمبراطوريتها السابقة.. لا مزيد من الموت والدمار. فقط افعلوها، قبل فوات الأوان. بارككم الله جميعاً».

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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