إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران مؤقتاً

ابوظبي - سيف اليزيد - أعلنت وزارة النقل العراقية فجر اليوم الجمعة عن إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية وإغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت، حفاظاً على سلامة المسافرين.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لوزارة النقل أنه "بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية وإغلاق الأجواء العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية".

وأضاف البيان أن "الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية باشرت إخلاء الأجواء العراقية من الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة بشكل تدريجي، من أجل المحافظة على سلامة المسافرين الوافدين إلى مطارات العراق، وكذلك الطائرات التي تعبر أجواءنا".