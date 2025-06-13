شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية : مصر لا تتأخر فى دعم القضية الفلسطينية.. وأمنها القومى خط أحمر والان مع تفاصيل الخبر

قالت النائبة ميرال جلال الهريدي عضو مجلس النواب، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إن مصرلا يمكن لها أن تتأخر في مساندة كافة الجهود الداعمة للقضية الفلسطينية والمدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والرافضة للانتهاكات الإسرائيلية الغاشمة القائمة على الحصار والتجويع والقتل ومحاولة تهجير أهالي غزة من أراضيهم، وعرقلة كافة جهود السلام التي تسعى لوقف إطلاق النار ودعم السلام الشامل والعادل عبر طرق كافة الأبواب التي يمكن من خلالها حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية.

وأكدت "الهريدي" في بيان لها اليوم، أن مصر منذ اندلاع الأزمة الفلسطينية الأخيرية في 7 أكتوبر 2023، وتقدم جهودا حثيثة على المستويين الإقليمي والدولي وكذلك المستوى الإنساني، إذ ساهمت في عبور آلاف الأطنان من المساعدات الإنسانية والإغاثات اللازمة لإنقاذ أهالي غزة من حالة الإرهاب والتطرف والإبادة والتجويع التي تفرضها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي يقف صامتا أمام هذه الجرائم الغاشمة.

وأوضحت عضو مجلس النواب، أن انطلاق القافلة "صمود" مجهولة الهوية والجنسية دون تنسيق مسبق مع الأجهزة المعنية في مصر، والأخذ في الاعتبار ضوابط وشروط تنظيمية يجب اتباعها في مثل هذه الحالات هو بمثابة مساس بأمن مصر القومي بتصرفات عشوائية وفوضية غير مقبولة، لافتة إلى أن موقف مصر في هذا الشأن لا ينتقص من مواقفها الوطنية القومية المدافعة عن القضية الفلسطينية في وقت كان الجميع صامتا يعصب عينيه عن عمد.

واختتمت قائلة: إن مصر حريصة على إنقاذ الشعب الفلسطيني وكسر الحصار الإسرائيلي على أهالي غزة وتسهيل مرور المساعدات الإنسانية اللازمة، لكن دون المساس بأمنها القومي أو زعزعة استقرار المنطقة، أو حتى تعريض أعضاء القافلة نفسهم للخطر.