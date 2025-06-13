إغلاق الأجواء العراقية أمام حركة الطيران بشكل مؤقت

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت وزارة النقل العراقية فجر اليوم عن إيقاف حركة الطيران بشكل تام في جميع المطارات العراقية وإغلاق الأجواء العراقية بشكل مؤقت، حفاظًا على سلامة المسافرين في ظل التوتر الأمني الإقليمي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية الرسمية عن بيان لوزارة النقل أنه “بسبب التوترات الإقليمية تم إيقاف الملاحة الجوية العراقية وإغلاق الأجواء العراقية إلى إشعار آخر، من أجل الحفاظ على سلامة الطيران المدني في الأجواء العراقية”.

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